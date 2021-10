Fiorentina, Biraghi: «Non esiste un problema Vlahovic, lui è sempre lo stesso» (Di martedì 19 ottobre 2021) L’esterno della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato del caso Vlahovic dopo il match con il Venezia Cristiano Biraghi, esterno sinistro della Fiorentina, ai microfoni di DAZN ha parlato del caso Vlahovic e della contestazione avvenuta dopo la partita con il Venezia. CASO Vlahovic – «Lui è lo stesso di sempre, non è cambiato. Io lo conosco da 5 anni e non esiste un problema Vlahovic. Siamo andati a salutare i tifosi che hanno fatto tanti chilometri per supportarci e abbiamo deciso di regalargli le nostre maglie visto che non siamo stati capaci di regalargli la vittoria». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) L’esterno dellaCristianoha parlato del casodopo il match con il Venezia Cristiano, esterno sinistro della, ai microfoni di DAZN ha parlato del casoe della contestazione avvenuta dopo la partita con il Venezia. CASO– «Lui è lodi, non è cambiato. Io lo conosco da 5 anni e nonun. Siamo andati a salutare i tifosi che hanno fatto tanti chilometri per supportarci e abbiamo deciso di regalargli le nostre maglie visto che non siamo stati capaci di regalargli la vittoria». L'articolo proviene da Calcio News 24.

