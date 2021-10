Emiliano Carnevale: “I modelli di fonderia ora si realizzano con la stampante 3D” (Di martedì 19 ottobre 2021) (Roma 19 ottobre 2021) - L'uso della tecnologia permette di ridurre di molto i tempi di produzione e i costi finali. Un apporto in termini di precisione e un risparmio vero per i clienti. Roma 19 ottobre 2021. Le nuove tecnologie sono entrate in modo importante anche nel settore della fusione. Tra i principali processi digitali trova sempre più applicazione la stampante 3D per la realizzazione dei modelli di fonderia. Questo strumento permette di creare prodotti altamente performanti e rifiniti nei minimi dettagli, con tempi più che dimezzati. “Per produrre qualsiasi elemento metallico da fusione, a prescindere dalla destinazione del prodotto finale, è necessario il modello in scala reale da cui viene realizzato il calco – spiega Emiliano Carnevale, titolare della fonderia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) (Roma 19 ottobre 2021) - L'uso della tecnologia permette di ridurre di molto i tempi di produzione e i costi finali. Un apporto in termini di precisione e un risparmio vero per i clienti. Roma 19 ottobre 2021. Le nuove tecnologie sono entrate in modo importante anche nel settore della fusione. Tra i principali processi digitali trova sempre più applicazione la3D per la realizzazione deidi. Questo strumento permette di creare prodotti altamente performanti e rifiniti nei minimi dettagli, con tempi più che dimezzati. “Per produrre qualsiasi elemento metallico da fusione, a prescindere dalla destinazione del prodotto finale, è necessario il modello in scala reale da cui viene realizzato il calco – spiega, titolare della...

Advertising

jadarf1 : RT @mbaCicce: In questa foto è possibile ammirare il presidente della Regione #Puglia Michele Emiliano in visita ieri alla #Cgil di #Nardò… - mbaCicce : In questa foto è possibile ammirare il presidente della Regione #Puglia Michele Emiliano in visita ieri alla #Cgil… -