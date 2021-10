È morto Luigi Amicone | fondatore di ' Tempi'

(Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Èquesta notte a Monzadel periodico di Comunione e Liberazione ''. Aveva da poco compiuto 65 anni e lascia la moglie Annalena e 6 figli.è stato stroncato da uno pneumotorace con conseguente arresto cardiaco. "Che don Giussani, il suo amico e maestro, che aveva per lo spirito libero e gioviale diuna predilezione, ci guidi in questo momento di smarrimento, ricordandoci di confidare sempre in quel Destino al cui cospetto si trova ora il nostro carissimo amico Gigi" scrivo i giornalisti di '' che hanno diffuso la notizia. Èhttps://t.co/bq9sTMR5r1 —(@it) October 19, ...

Ultime Notizie dalla rete : morto Luigi

"Ènella notte il mio caro amicoAmicone per un infarto - ha scritto sempre su Twitter Mario Adinolfi - . Volle dedicarmi una copertina di Tempi in cui mi descrisse come un ''pericolo ...Lutto nel mondo della politica e del giornalismo milanese per la morte improvvisa diAmicone, colto da un infarto la scorsa notte. Amicone aveva 65 anni ed era stato consigliere comunale di Forza Italia dal 2016 fino a poche settimane fa quando non era stato rieletto alle ultime ...È morto all’improvviso all’età di 65 anni il giornalista e politico milanese Luigi Amicone. Fu tra i fondatori di Comunione e liberazione, era stato consigliere comunale per Forza Italia e si era rica ...Lutto nel mondo del giornalismo e della politica milanese: Luigi Amicone è morto a 65 anni. Da studente alla Cattolica aderì a Comunione e Liberazione. Insegnò religione e lettere nei licei e poi dive ...