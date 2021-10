Doping | Wada | “Scoperti potenziali illeciti nei test dei ciclisti britannici”

(Di martedì 19 ottobre 2021) Gunter Younger ha commentato un rapporto riassuntivo dell’Agenzia mondiale anti. Queste le parole del direttore diI&I: “L’operazione Echo ha confermatoda parte di individui sia nel British Cycling che nell’Ukad in quel momento”. Si tratta dell’indagine avviata a marzo per le accuse rivolte per le azioni intraprese nel 2011 durante i preparativi per le Olimpiadi di Londra. “È importante riconoscere cheI&I ha ricevuto la piena collaborazione e trasparenza di British Cycling e Ukad durante tutta la nostra indagine”, prosegue Gunter. SportFace.

simonesalvador : @LaMarciaCom In sintesi: a)prendo atto che tutte le sentenze doping della giustiz. ord. sono 'sbagliate' b)ogni sen…

...i tentennamenti dell'Agenzia Mondiale Antidoping prima che si scoperchiasse la pentola delrusso: "Nel libro racconto della denuncia di una discobola russa mandata in copia a Cio, Iaaf e, ...Alex Schwazer "? Imboscata infame"/ "Difendersi costa, ecco quanto ho speso" Che dire? ... Succede chenecessiti di una strategia di comunicazione che ripulisca agli occhi dell'opinione ...Più trasparenza con un organismo indipendente, potenziamento del marketing per promuovere meglio le discipline acquatiche: la nuova Fina annuncia nuove riforme per far accrescere la fiducia intorno a ...Al Festival dello Sport un’icona della lotta alle sostanze proibite parla del suo libro, ripercorre il calvario del marciatore e si racconta: "Avrei voluto fare l'allenatore, non avevo vocazione per l ...