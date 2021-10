Covid, De Luca: “In una scuola 27 positivi, sono tutti figli di no vax” (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Oggi ho ricevuto un messaggio che mi ha fatto arrabbiare. Mi dicevano che in una scuola di Qualiano ci sono 20 studenti e 7 docenti positivi. Abbiamo fatto il contact tracing e per il 99% sono figli di genitori non vaccinati”. Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento a Industria Felix a Napoli. “Non ho parole – ha aggiunto De Luca – per esprimere il mio disprezzo per chi non ha rispetto per i propri figli. Confondere il diritti alla libertà con il diritto di contagiare colleghi e familiari e mettere a rischio la ripresa economica del Paese mi indigna”. De Luca ha poi anche ricordato che la Campania “è per vaccinare tutti – ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Oggi ho ricevuto un messaggio che mi ha fatto arrabbiare. Mi dicevano che in unadi Qualiano ci20 studenti e 7 docenti. Abbiamo fatto il contact tracing e per il 99%di genitori non vaccinati”. Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo Denel corso del suo intervento a Industria Felix a Napoli. “Non ho parole – ha aggiunto De– per esprimere il mio disprezzo per chi non ha rispetto per i propri. Confondere il diritti alla libertà con il diritto di contagiare colleghi e familiari e mettere a rischio la ripresa economica del Paese mi indigna”. Deha poi anche ricordato che la Campania “è per vaccinare– ...

