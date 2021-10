Coppa Italia Serie C, mercoledì 3 novembre in campo gli ottavi: il programma (Di martedì 19 ottobre 2021) Il calendario completo degli ottavi di finale di Coppa Italia Lega Pro in programma mercoledì 3 novembre Leggi su mediagol (Di martedì 19 ottobre 2021) Il calendario completo deglidi finale diLega Pro in

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Rimini - Real Forte Querceta, dirige Simone Pistarelli di Fermo Coppa Italia - Recuperi Sempre domani alle 15.00 si giocano due recuperi di Coppa Italia. Si tratta della sfida del turno preliminare Chieti - Sambenedettese (Arbitro Fabio Cevenini di Siena) e di ...

Coppa Italia Serie C, il programma degli ottavi: date e orari delle partite MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ecco le date e gli orari del prossimo turno di Coppa Italia Serie C . La Lega Pro ha annunciato ufficialmente il calendario degli ottavi di finale, che si giocheranno infrasettimanale, tra il pomeriggio e la serata di mercoledì 3 novembre. Per ...

