Con il Green Pass obbligatorio aumentano i certificati di malattia, ma non a Bergamo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Bergamo. L'obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro è ormai in vigore da qualche giorno, precisamente dal 15 ottobre. Ebbene, alle 17 del 18 ottobre l'Inps ha ricevuto 152.780 certificati di malattia, con un incremento del 14,6% rispetto ai 133.270 raccolti alla stessa ora di lunedì scorso, 11 ottobre. Insomma, se i numeri non mentono è probabile che qualcuno abbia fatto il furbo, scegliendo di rimanere a casa anziché presentarsi in azienda. E in provincia di Bergamo? "Allo stato, non risulta un incremento evidente della certificazione di malattia in corrispondenza dell'entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro", fanno sapere dalla direzione provinciale dell'Istituto di Previdenza. Il 15 ottobre, a livello ...

