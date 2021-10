Come si usa il metodo green pass anche sul fisco e sul bilancio (Di martedì 19 ottobre 2021) È anche una vittoria di Draghi, non tanto per le conseguenze che il voto avrà sugli equilibri di governo, ma perché è stato sconfitto chi ha scelto una direzione opposta, in particolare sul green pass. Eppure fino a qualche giorno fa in tanti, nella maggioranza e nel governo, erano disposti a concedere qualcosa ai manifestanti (ad esempio i tamponi gratuiti) per timore che davvero la minaccia di bloccare l’Italia fosse concreta. E invece Draghi non si è smosso. E’ stato un piccolo momento Thatcher, con i portuali al posto dei minatori. La fermezza si è dimostrata vincente: la protesta ha perso nelle piazze e nelle urne, dispersa dagli idranti e dal voto. Non che il presidente del Consiglio avesse un’opzione diversa. Un cedimento su un punto fondamentale Come il green pass avrebbe ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 ottobre 2021) Èuna vittoria di Draghi, non tanto per le conseguenze che il voto avrà sugli equilibri di governo, ma perché è stato sconfitto chi ha scelto una direzione opposta, in particolare sul. Eppure fino a qualche giorno fa in tanti, nella maggioranza e nel governo, erano disposti a concedere qualcosa ai manifestanti (ad esempio i tamponi gratuiti) per timore che davvero la minaccia di bloccare l’Italia fosse concreta. E invece Draghi non si è smosso. E’ stato un piccolo momento Thatcher, con i portuali al posto dei minatori. La fermezza si è dimostrata vincente: la protesta ha perso nelle piazze e nelle urne, dispersa dagli idranti e dal voto. Non che il presidente del Consiglio avesse un’opzione diversa. Un cedimento su un punto fondamentaleilavrebbe ...

