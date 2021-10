C'è stato un blitz contro le organizzazioni neonaziste in tutta Italia (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Usavano chat e piattaforme Telegram e WhatsApp, si addestravano in maniera costante e avevano rapporti con organizzazioni ultranazionaliste ucraine apertamente neonaziste quali il Battaglione Azov. Sono questi alcuni dei risvolti investigativi che hanno portato alle perquisizioni nel napoletano, nella provincia di Caserta e Avellino ma anche a Roma, Siena, Lecce e Ferrara, coordinate dai pm di Napoli che indagano su una organizzazione sovversiva suprematista e neonazista. Setacciati abitazioni e uffici di 26 persone. A maggio scorso i pm di Napoli avevano già disposto perquisizioni nei confronti di alcuni degli indagati, dopo l'intercettazione di messaggi nei quali si faceva riferimento alla disponibilità di armi e alla programmazione di azioni violente eclatanti. L'addestramento nei campi neonazi Perquisizioni che hanno permesso di ... Leggi su agi (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Usavano chat e piattaforme Telegram e WhatsApp, si addestravano in maniera costante e avevano rapporti conultranazionaliste ucraine apertamentequali il Battaglione Azov. Sono questi alcuni dei risvolti investigativi che hanno portato alle perquisizioni nel napoletano, nella provincia di Caserta e Avellino ma anche a Roma, Siena, Lecce e Ferrara, coordinate dai pm di Napoli che indagano su una organizzazione sovversiva suprematista e neonazista. Setacciati abitazioni e uffici di 26 persone. A maggio scorso i pm di Napoli avevano già disposto perquisizioni nei confronti di alcuni degli indagati, dopo l'intercettazione di messaggi nei quali si faceva riferimento alla disponibilità di armi e alla programmazione di azioni violente eclatanti. L'addestramento nei campi neonazi Perquisizioni che hanno permesso di ...

Agenzia_Italia : ?? #BREAKING C'è stato un blitz contro le organizzazioni #neonaziste in tutta Italia - fanpage : La Polizia di Stato sta eseguendo perquisizioni in tutta Italia nell'ambito di una complessa indagine sul contrasto… - Radiopescara : C'è stato un blitz contro le organizzazioni neonaziste in tutta Italia - BrunoTrillini : RT @fanpage: La Polizia di Stato sta eseguendo perquisizioni in tutta Italia nell'ambito di una complessa indagine sul contrasto dell'Estre… - Electrified_Acc : AGI - Agenzia Italia: C'è stato un blitz contro le organizzazioni neonaziste in tutta Italia. -