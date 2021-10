Advertising

miagmarsuren : RT @gspazianitesta: On. Vito, quali applausi a Confedilizia, FI ha contrastato la revisione del catasto fino al giorno del Consiglio dei mi… - CorriereCitta : Catasto, con la riforma si rischia aumento tasse - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Catasto, con la riforma si rischia aumento tasse - - vinierm : RT @sole24ore: Con il nuovo catasto terreni edificabili con valori più realistici - lyllalara : RT @sole24ore: Con il nuovo catasto terreni edificabili con valori più realistici -

Ultime Notizie dalla rete : Catasto con

L'Ecodelsud.it

Lo prevede, insieme alla questione del, il disegno di legge delega sul fisco. Se questa (... mentre per quelli effettuati e confermatiacconto del 20% entro il 31/12/2021 ci sarà tempo fino ...... presso il Teatro Astoria (P.zza Ciro Menotti 8)il seguente ordine del giorno: 1. ... Aggiornamentodelle aree percorse dal fuoco - Applicazione art. 10 comma 2, legge 22.11.2000 n. 353 "...La delega sulla riforma fiscale prevede tra l’atro la rimodulazione degli estimi catastali. Ne abbiamo parlato con l’economista Gianni Lepre. sat/gtr ...I cambiamenti in arrivo sul fronte delle visure catastali e le ricadute per le famiglie italiane. Entra nel vivo una riforma cruciale per la fiscalità nella Penisola.