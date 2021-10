Call of Duty Mobile Stagione 9: Undead Siege torna per Halloween (Di martedì 19 ottobre 2021) Call of Duty: Mobile Stagione 9: Nightmare segna il ritorno di una delle modalità più amate, Undead Siege. L’appuntamento è per le 02:00 di giovedì 21 ottobre. In Undead Siege i giocatori tornano in una mappa Battle Royale piena di easter egg a tema Halloween, nuove storie tutte da scoprire e orde di zombie a cui sopravvivere. Nella Stagione 9 sarà disponibile una nuova estrazione che presenterà Billy, il burattino reso celebre dal franchise SAW della Lionsgate e della Twisted Pictures, insieme ad altri oggetti, sempre a tema SAW. Se volete “giocare una partita”, una nuova estrazione sarà disponibile per i giocatori nella Stagione 9 con Billy the Puppet dal franchise iconico SAW ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 19 ottobre 2021)of9: Nightmare segna il ritorno di una delle modalità più amate,. L’appuntamento è per le 02:00 di giovedì 21 ottobre. Ini giocatorino in una mappa Battle Royale piena di easter egg a tema, nuove storie tutte da scoprire e orde di zombie a cui sopravvivere. Nella9 sarà disponibile una nuova estrazione che presenterà Billy, il burattino reso celebre dal franchise SAW della Lionsgate e della Twisted Pictures, insieme ad altri oggetti, sempre a tema SAW. Se volete “giocare una partita”, una nuova estrazione sarà disponibile per i giocatori nella9 con Billy the Puppet dal franchise iconico SAW ...

