Brescia, esplosione durante un intervento: dentista e assistente gravemente ustionati (Di martedì 19 ottobre 2021) Un dentista 44enne e la sua assistente 40enne sono rimasti gravemente ustionati per via di un’esplosione in uno studio dentistico ad Ospitaletto, nel Bresciano. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Il dentista è in gravi condizioni: ha riportato ustioni di secondo e terzo grado al volto, collo, torace, addome e arti superiori. L’assistente ha riportato ustioni di secondo grado a volto e torace. L’esplosione è avvenuta attorno alle 17 in via Giuseppe Zanardelli durante un intervento su una paziente 14enne, che è rimasta ferita solo lievemente: è stata portata in codice giallo all’ospedale Civili Pediatrico di Brescia. Secondo quanto ricostruito finora, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Un44enne e la sua40enne sono rimastiper via di un’in uno studio dentistico ad Ospitaletto, nelno. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Ilè in gravi condizioni: ha riportato ustioni di secondo e terzo grado al volto, collo, torace, addome e arti superiori. L’ha riportato ustioni di secondo grado a volto e torace. L’è avvenuta attorno alle 17 in via Giuseppe Zanardelliunsu una paziente 14enne, che è rimasta ferita solo lievemente: è stata portata in codice giallo all’ospedale Civili Pediatrico di. Secondo quanto ricostruito finora, è ...

Advertising

pantareipantare : RT @ilmessaggeroit: #brescia, esplosione in uno studio dentistico: grave dentista e assistente. Scoppiato il becco di Bunsen - messveneto : Brescia, esplosione in uno studio medico: gravi dentista e assistente: È accaduto a Ospitaletto. Ferita lievemente… - Gazzettino : #brescia, esplosione in uno studio dentistico: grave dentista e assistente. Scoppiato il becco di Bunsen - Giorno_Brescia : Esplosione in uno studio dentistico di Ospitaletto: tre ustionati, grave un uomo - ilmessaggeroit : #brescia, esplosione in uno studio dentistico: grave dentista e assistente. Scoppiato il becco di Bunsen -