Ballottaggi | Bettini | ' destra in crisi profonda | non sa dove vuole andare'

Roma, 19 ott (Adnkronos) - L'affermazione del centrosinistra alle amministrative "ha conciso con una crisi profonda politica della destra" che "ha scelto candidati improvvisati, soprattuto a Roma, dove è stato evidente che la candidatura Michetti era non adeguata a governare la città". Lo ha detto Goffredo Bettini a Radio24. "C'è stato un combinato disposto tra l'affermazione della prospettiva del centrosinistra con la crisi della destra, divisa, che non ha preso bene le misure con Draghi, non ha capito che gli italiani con la pandemia vogliono regole e sicurezza, non ha capito il ruolo dell'Europa e si trova di fronte alla grande domanda su dove vuole andare", ha aggiunto il dirigente del Pd.

