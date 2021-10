ATP Race | Jannik Sinner può portarsi a -110 da Hurkacz Ma deve vincere ad Anversa | volata per le Finals

(Di martedì 19 ottobre 2021) Il tabellone principale del torneo di2021 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero lo European Open, in programma sul cemento indoor belga, vedrà giocare domani, mercoledì 20 ottobre,, testa di serie numero 1, contro Lorenzo Musetti negli ottavi di finale. NellaATP dopo la finale di Indian Wells, con la vittoria del britannico Cameron Norrie,è 11°, e per tornare 10° e superare nuovamente Norrie, l’azzurro è obbligato ail torneo di. In quel caso l’azzurro si porterebbe a -110 punti dal polacco HubertATP AL 19 OTTOBRE 2021 1 Novak Djokovi? SRB 8370 2 Daniil Medvedev RUS 6470 3 Stefanos Tsitsipas GRE 5650 4 Alexander Zverev GER 5095 ——————————————————– 5 Andrey Rublev ...

Advertising

OA_Sport : Le proiezioni nella Race di Jannik Sinner - OA_Sport : #Tennis #NittoATPFinals Matteo Berrettini ufficialmente a Torino: la Race gli sorride e il romano fa la storia - infoitsport : ATP Anversa, quante posizioni può guadagnare Jannik Sinner in classifica: le proiezioni nel Ranking e nella Race - infoitsport : ATP Race, la situazione di Jannik Sinner verso le Finals di Torino. Ruud e Hurkacz ancora davanti, sorpasso Norrie - _Sport_Calcio_ : Matteo Berrettini dentro al 99%, ancora in bilico invece Jannik Sinner ???????? Scopri di più: -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Race

... n.13(ennesimo "best ranking") e prima testa di serie del torneo, va a caccia di punti per la "to Turin", la classifica che seleziona gli otto protagonisti per le NittoFinals di ...Arriva una splendida notizia dal mondo del tennis: Matteo Berrettini è ufficialmente qualificato per leFinals di Torino. Il tennista romano, con i suoi 4000 punti ed il sesto posto nella, stacca ufficialmente il biglietto per il torneo che chiude la stagione 2021 di tennis, diventando il primo ...Dopo un 2021 di grande continuità, il britannico firma l’impresa della carriera a 26 anni 51- le partite vinte nel 2021 da Cameron Norrie, il primo tennista britannico a imporsi nel Masters 1000 di In ...Lorenzo vince grazie a un doppio tie-break dando segnali di ripresa e sfiderà negli ottavi Jannik, grande favorito del torneo ...