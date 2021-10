Ascolti ieri | dominio assoluto per Alessandro Gassmann | numeri da capogiro

(Di martedì 19 ottobre 2021) La proposta televisiva disera ha sancito il successo della fiction Rai. I dati della programmazione televisiva in onda per, 18 ottobre. Nel preservare i telespettatori hanno potuto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Parliamo disera Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ha condotto l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip che ha visto finire in nomination Carmen Russo, Raffaella Fico e ......scorsa edizione che ha fatto il boom die per questo è stata mandata avanti per 5 mesi il Grande Fratello Vip 2021 non trova lo sprint. La p untata numero 11 del Grande Fratello Vip 6 di...Non ci sarà solo Dazn, perché a dare man forte alla piattaforma ci sarà anche Publitalia, la società di Mediaset che gestisce la raccolta pubblicitaria di Dazn ...Iniziata da poco più di 100 giorni questa edizione del Gf Vip sembra non trovare pace. Tra amori che neanche si accendono che subito si spengono e liti furibonde il reality condotto da ...