Apple M1 Max ha la GPU più potente di PS5 o Nvidia RTX 2080? (Di martedì 19 ottobre 2021) Apple ha presentato ieri sera due nuovi chip di propria produzione che presto verranno inseriti nei MacBook Pro 14 e 16. Il chip più potente, chiamato "M1 Max" promette una potenza grafica senza precedenti su un Mac e potrebbe addirittura oscurare le ultime console domestiche, PS5 tra tutte. I chip "Apple Silicon" sono apparsi alla fine del 2020 su MacBook Air e MacBook Pro 13 e hanno rapidamente messo d'accordo tutti, soprattutto sul rapporto "consumo energetico" particolarmente impressionante. Un anno dopo, Apple vuole fare di meglio con questi due nuovi chip: M1 Pro e M1 Max. M1 Max, in particolare, si basa su un numero molto elevato di core GPU (fino a 32) e incorpora una CPU a 10 core. Durante la sua presentazione, Apple non ha esitato a confrontare le prestazioni di M1 Max con concorrenti di tipo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 19 ottobre 2021)ha presentato ieri sera due nuovi chip di propria produzione che presto verranno inseriti nei MacBook Pro 14 e 16. Il chip più, chiamato "M1 Max" promette una potenza grafica senza precedenti su un Mac e potrebbe addirittura oscurare le ultime console domestiche, PS5 tra tutte. I chip "Silicon" sono apparsi alla fine del 2020 su MacBook Air e MacBook Pro 13 e hanno rapidamente messo d'accordo tutti, soprattutto sul rapporto "consumo energetico" particolarmente impressionante. Un anno dopo,vuole fare di meglio con questi due nuovi chip: M1 Pro e M1 Max. M1 Max, in particolare, si basa su un numero molto elevato di core GPU (fino a 32) e incorpora una CPU a 10 core. Durante la sua presentazione,non ha esitato a confrontare le prestazioni di M1 Max con concorrenti di tipo ...

Advertising

ShokeenSanchit : Apple MacBook Pro series launched!! 14inch 16GB+512GB SSD,M1 Pro,8 Core CPU, 14 Core GPU Price starts in India -1,9… - yabhishekhd : Apple MacBook Pro Indian ???? price Apple MacBookPro 14? - M1 Pro 512 GB ?1,94,900 1 TB ?2,39,900 Apple MacBook Pr… - playblog_it : ? M1 Pro e M1 Max: Apple sta per mettere nuovamente in imbarazzo Intel ? - 83napolano : RT @CeotechI: Apple oggi svelato il nuovo MacBook Pro completamente reinventato con gli innovativi M1 Pro e M1 Max, i primi chip profession… - Tuttoinfor : Apple ha annunciato M1 Pro e M1 Max, gli ultimi chip per Mac con una CPU fino a 10-core, fino a una GPU 32-core, fi… -