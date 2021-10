Adele, Easy on me: le sue unghie sono perfette per Halloween 2021 (Di martedì 19 ottobre 2021) Le unghie di Adele nel video del singolo Easy on Me, sono in primo piano. Eccole, sotto, protagoniste del teaser del corto diretto (niente di meno che….) da Xavier Dolan. “This teaser is a nail commercial… love”, ha scritto su Instagram Kimmie Kyees, colei che ha creato la manicure di Adele per il video del suo attesissimo ritorno. unghie dark che sono perfette per Halloween 2021. unghie che sono da aggiungere alla lista della manicure ideali da realizzare per la notte delle streghe. E sui social c’è già qualche accanita fan della cantante, che tornerà a novembre con il nuovo album 30, che ha già replicato le unghie di Adele in Easy on ... Leggi su amica (Di martedì 19 ottobre 2021) Ledinel video del singoloon Me,in primo piano. Eccole, sotto, protagoniste del teaser del corto diretto (niente di meno che….) da Xavier Dolan. “This teaser is a nail commercial… love”, ha scritto su Instagram Kimmie Kyees, colei che ha creato la manicure diper il video del suo attesissimo ritorno.dark chepercheda aggiungere alla lista della manicure ideali da realizzare per la notte delle streghe. E sui social c’è già qualche accanita fan della cantante, che tornerà a novembre con il nuovo album 30, che ha già replicato lediinon ...

Advertising

cmqpiena : RT @marcole___: Adele all'inizio del video di Easy On Me - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: 'Easy On Me', il nuovo singolo di Adele bocciato dagli amici: 'Mi hanno detto di riprovarci' #adele - gioros822 : RT @MediasetTgcom24: 'Easy On Me', il nuovo singolo di Adele bocciato dagli amici: 'Mi hanno detto di riprovarci' #adele - MediasetTgcom24 : 'Easy On Me', il nuovo singolo di Adele bocciato dagli amici: 'Mi hanno detto di riprovarci' #adele… - infoitcultura : Adele: in «Easy on Me» il divorzio con Konecki, la dieta e il rapporto col figlio (ma anche il “trolling” di un com… -