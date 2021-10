Xbox al lavoro su un MMO creato per il cloud secondo le ultime indiscrezioni (Di lunedì 18 ottobre 2021) Attualmente sembra che Xbox stia lavorando ad un MMO per il cloud: le ultime indiscrezioni arrivano da Jez Corden di Windows Central il quale lo ha rivelato in un recente podcast. Il sito web di Mainframe, lo studio che starebbe collaborando con Xbox è operativo, quindi almeno la veridicità delle parole di Corden è quasi confermata. Ora resta da vedere se quel MMO è in uno stato avanzato o è ancora in sviluppo. A circa due ore e mezza nell'episodio del podcast, Corden ha dichiarato: "So che Microsoft sta lavorando con uno studio in Finlandia - o almeno ho sentito che stanno lavorando con uno studio in Finlandia - chiamato Mainframe che crea un gioco nativo per cloud". Sfortunatamente questi sono tutti i dettagli che Corden ha su questo potenziale progetto. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 18 ottobre 2021) Attualmente sembra chestia lavorando ad un MMO per il: learrivano da Jez Corden di Windows Central il quale lo ha rivelato in un recente podcast. Il sito web di Mainframe, lo studio che starebbe collaborando conè operativo, quindi almeno la veridicità delle parole di Corden è quasi confermata. Ora resta da vedere se quel MMO è in uno stato avanzato o è ancora in sviluppo. A circa due ore e mezza nell'episodio del podcast, Corden ha dichiarato: "So che Microsoft sta lavorando con uno studio in Finlandia - o almeno ho sentito che stanno lavorando con uno studio in Finlandia - chiamato Mainframe che crea un gioco nativo per". Sfortunatamente questi sono tutti i dettagli che Corden ha su questo potenziale progetto. Leggi altro...

