Uomini e Donne, la rivelazione shock di Joele Milan: "La redazione sapeva" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tornato a parlare dopo la messa in onda della puntata di Uomini e Donne nella quale è stato "cacciato", l'ex tronista Joele Milan ha fatto anche una dichiarazione sorprendente sulla redazione del programma. Stando a quanto dichiarato dal ragazzo, gli autori sapevano benissimo quanto da lui detto all'orecchio di Ilaria Melis durante il ballo. Ma allora, ci chiediamo, come mai non sono intervenuti in quel momento?

