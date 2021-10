Unieuro sconta il Samsung Galaxy A52s 5G con Buds 2 in regalo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Unieuro sconta

HDblog

Lo Smartphone 5G migliore rapporto qualità/prezzo? Redmi Note 9T , compralo al miglior prezzo daa 189 euro . 2 condivisioni Condividi Tweet Lorenzo Diana Notizie Relazionate Offerte Tech ...Samsung Galaxy Book , 15.6, Windows 10, Intel Core i7, 16 GB RAM, 5121150 899 Vedi offerta Le specifiche tecniche comprendono anche ben 16GB di RAM , 512GB di memoria SSD e sistema operativo ...Amazon dà il via agli LG Days, che portano una serie di promozioni su monitor, TV e PC. Vediamo di cosa si tratta.Da Unieuro una valanga di sconti su giochi come F1 2020, Assassin's Creed Origins, Hades, The Sims 4 e The Crew 2.