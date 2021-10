Ultime Notizie Roma del 18-10-2021 ore 18 | 10

(Di lunedì 18 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno ballottaggi seggi sono chiusi dalle 15 primi dati dell’affluenza 48,9% il centro-sinistra si avvia a conquistare cinque dei 6 capoluoghi di regione al voto in particolare le maggiori città verranno confermati dai dati reali il centro-sinistra oltre a Milano Bologna e Napoli vince al primo turno dovrebbe portare a casa anche i sindaci die Torino rimane invece in bilico Trieste nel 2016 dei capoluoghi di regione il centro-sinistra aveva riportato la vittoria solo a Milano Come pedalare Bologna Virginio Merola nel dettaglio asecondo i primi exit poll sempre rimanere alla Vittoria in mano Dunque Roberto Gualtieri del PD raggiunge una forchetta tra 5 e 63 % mentre Enrico Michetti e tra 37 e 41 % secondo le prime proiezioni Gualtieri al 59,9% e Michetti al ...

Le Borse europee hanno chiuso in ribasso. Francoforte ha perso lo 0,81%, Parigi lo 0,81% mentre Londra nellebattute ha ceduto lo 0,42 per cento. . 18 ottobre 2021Le badanti senza Green pass non potranno lavorare. Lo prevedono tre Faq pubblicate oggi sul sito di Palazzo Chigi . 'Se la badante non possiede il green pass non potrà accedere al luogo di lavoro' e ..."Avevo temuto il peggio, fortunatamente però non è stato così… Gli esami svolti in mattinata hanno evidenziato una lesione al menisco. Grazie a tutte le persone che ieri mi hanno confortato con divers ...Roma, 18 ott. (LaPresse) - "A Roma, Torino e in altre città italiane sono stati eletti i nuovi sindaci. I cittadini hanno scelto e ai neo sindaci va un grosso ...