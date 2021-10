Ultima giornata del Salone del Libro di Torino: il programma (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ultimo giro di boa per il Salone del Libro di Torino. Oggi, lunedì 18 ottobre, si conclude l’edizione 2021 intitolata Vita Supernova, che contro ogni preavviso ha già superato un record con un altissimo numero di presenze superiori alle precedenti edizioni. Nonostante le code lunghissime, il Salone del Libro ha attirato a sé frotte di lettori che hanno rispettato le regole (con accesso garantito dall’esibizione del Green Pass). Per l’Ultima giornata in quel di Torino, sono attesi diversi ospiti. Di prima mattina, alle ore 10:00, Bruno Ventavoli presenta Seimila gradi di separazione. Romanzo in 24 storie. Enrico Galiano, professore e scrittore molto amato nel panorama italiano, presenta alle ore 10:30 all’interno della Sala Blu il romanzo Felici contro ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ultimo giro di boa per ildeldi. Oggi, lunedì 18 ottobre, si conclude l’edizione 2021 intitolata Vita Supernova, che contro ogni preavviso ha già superato un record con un altissimo numero di presenze superiori alle precedenti edizioni. Nonostante le code lunghissime, ildelha attirato a sé frotte di lettori che hanno rispettato le regole (con accesso garantito dall’esibizione del Green Pass). Per l’in quel di, sono attesi diversi ospiti. Di prima mattina, alle ore 10:00, Bruno Ventavoli presenta Seimila gradi di separazione. Romanzo in 24 storie. Enrico Galiano, professore e scrittore molto amato nel panorama italiano, presenta alle ore 10:30 all’interno della Sala Blu il romanzo Felici contro ...

Advertising

EnricoLetta : L’ultimo miglio con ?@lorusso_stefano? a #Torino. Una sosta originale tra un incontro e l’altro di quest’ultima bel… - willie_peyote : RT @peoplepubit: Dov'è Willie? Al nostro stand di #Salto21, oggi #18ottobre dalle 12! Anche oggi, tutto il giorno, ti aspettiamo per l'ul… - Fracal971 : RT @salda__: @MCaronni Parlare di rigorini dell’ultima giornata non citando quello inesistente su Kalinic è l’emblema di quel che c’è scrit… - alexcobra11 : Gol e Highlights dell'ultima giornata di @Nadeshiko_L - PBrunaccioni : RT @salda__: @MCaronni Parlare di rigorini dell’ultima giornata non citando quello inesistente su Kalinic è l’emblema di quel che c’è scrit… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultima giornata Judo: Giappone e Russia pigliatutto a Parigi Nella seconda e conclusiva giornata della competizione, a fare la parte del leone e spartirsi gli ... L'ultima speranza di finire con almeno un oro in medagliere, sfuma con Cyrille Maret : un buon ...

Brugge - Manchester City: cronaca diretta live e risultato in tempo reale ...45 andrà in scena il match Brugge - Manchester City , incontro valido per la terza giornata del ... a pari merito con il Club Brugge; seguono i Citizens con 3 punti, davanti all'RB Lipsia, ultima con 0 ...

"Birragustando", ultima giornata Tanti partecipanti il Resto del Carlino Oroscopo e classifica di giovedì 21 ottobre: lavoro top per Toro e Leone Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Toro, meno roseo per Acquario e Scorpione. 1° posto Toro: risultati professionali. I nati Toro nel corso di questo giovedì godranno di una sfavillante congiu ...

Transizione sostenibile: al via i «Green Talks» con ministri, manager e istituzioni Paolo Gentiloni, Roberto Cingolani, Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Sala e i manager delle aziende impegnate nella svolta verde. Tre giorni di dibattiti e interviste per condividere strategie e confront ...

Nella seconda e conclusivadella competizione, a fare la parte del leone e spartirsi gli ... L'speranza di finire con almeno un oro in medagliere, sfuma con Cyrille Maret : un buon ......45 andrà in scena il match Brugge - Manchester City , incontro valido per la terzadel ... a pari merito con il Club Brugge; seguono i Citizens con 3 punti, davanti all'RB Lipsia,con 0 ...Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Toro, meno roseo per Acquario e Scorpione. 1° posto Toro: risultati professionali. I nati Toro nel corso di questo giovedì godranno di una sfavillante congiu ...Paolo Gentiloni, Roberto Cingolani, Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Sala e i manager delle aziende impegnate nella svolta verde. Tre giorni di dibattiti e interviste per condividere strategie e confront ...