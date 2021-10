Trieste, No Green Pass: la polizia sgombera il presidio. Usati idranti per disperdere la folla, le immagini (Di lunedì 18 ottobre 2021) È iniziato questa mattina lo sgombero della manifestazione dei portuali di Trieste contro il Green Pass. Nell’arco della mattinata si sono registrati momenti di alta tensione tra manifestanti e forze dell’ordine, che hanno usato idrati contro la folla e avanzato anche usando piccole cariche; nel corso della mattinata sono stati Usati anche lacrimogeni. Intanto i portuali hanno annunciato che lo sciopero proseguirà fino al 21 ottobre. Le immagini della difficile mattinata vissuta nella città di Trieste. Trieste: sgombero dei manifestanti al porto Il varco 4 del porto di Trieste è stato sgomberato questa mattina. Le operazioni della polizia sono iniziate intorno alle 8 del mattino, ma alcuni ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) È iniziato questa mattina lo sgombero della manifestazione dei portuali dicontro il. Nell’arco della mattinata si sono registrati momenti di alta tensione tra manifestanti e forze dell’ordine, che hanno usato idrati contro lae avanzato anche usando piccole cariche; nel corso della mattinata sono statianche lacrimogeni. Intanto i portuali hanno annunciato che lo sciopero proseguirà fino al 21 ottobre. Ledella difficile mattinata vissuta nella città di: sgombero dei manifestanti al porto Il varco 4 del porto diè statoto questa mattina. Le operazioni dellasono iniziate intorno alle 8 del mattino, ma alcuni ...

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - fanpage : I dati parlano chiaro e fanno molto riflettere. A Trieste è boom di contagi #17ottobre - sebmes : Enrico Montesano è andato al porto di Trieste per schierarsi al fianco dei portuali No Green Pass. Direi che a que… - Karm3nB : RT @ladyonorato: Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime di Pinoc… - nat6913815295 : Ecco la polizia contro i fascisti ????ne cercano la scusa per usare i manganelli -