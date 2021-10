Trieste, la polizia sgombera con gli idranti il presidio dei portuali No Green Pass (Di lunedì 18 ottobre 2021) L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fanpage : In questi minuti le forze dell'ordine stanno sgomberando il varco 4 del Molo 7 del Porto di Trieste con gli idranti - NicolaPorro : ???? Presidio no #greenpass al porto di #Trieste, arriva la polizia: cosa sta succedendo ?? - repubblica : Porto di Trieste, la polizia con gli idranti sgombera i 300 manifestanti no Green Pass - LoredanaNavarra : RT @tradori: Aggiornamento da #Trieste ?????????????????????? Dopo aver usato gli idranti su gente completamente disarmata, in questo momento la poli… - zannazyu : RT @localteamtv: Trieste, nuove cariche: incidenti polizia - manifestanti #NoGreenPass #Trieste -