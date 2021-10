Sposami stupido!: trama, cast e trailer della divertente commedia in onda stasera su Rai 2 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Oggi lunedì 18 ottobre 2021 su Rai2 arriva la divertente commedia francese subito dopo l’approfondimento dedicato dal TG2 all’esito dei ballottaggi delle elezioni amministrative andato in scena in questi due giorni. Sposami stupido! sarà in onda dalle ore 22:20 circa e racconterà la divertente storia di Yassine, uno studente di origini marocchine che studia a Parigi, che rimasto senza permesso di soggiorno decide di sposare il suo amico Fred solo per avere la cittadinanza francese. La trama ed il cast del film. Sposami stupido!: il cast e le curiosità della pellicola Sposami, stupido! (dal titolo in lingua originale di Épouse-moi mon pote) è un ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Oggi lunedì 18 ottobre 2021 su Rai2 arriva lafrancese subito dopo l’approfondimento dedicato dal TG2 all’esito dei ballottaggi delle elezioni amministrative andato in scena in questi due giorni.sarà indalle ore 22:20 circa e racconterà lastoria di Yassine, uno studente di origini marocchine che studia a Parigi, che rimasto senza permesso di soggiorno decide di sposare il suo amico Fred solo per avere la cittadinanza francese. Laed ildel film.: ile le curiositàpellicola(dal titolo in lingua originale di Épouse-moi mon pote) è un ...

Advertising

staseraintv : 1aTV Sposami, stupido! #StaseraInTV 22:30 @RaiDue - Stasera_in_TV : RAI 2: (22:30) Sposami, stupido! (Film) #StaseraInTV 18/10/2021 #SecondaSerata @RaiDue - tarmin31 : RT @RaiDue: Cercare di sposare il proprio migliore amico per ottenere la cittadinanza?? Succede anche questo in 'Sposami stupido!' ?? ?? Ques… - RaiDue : Cercare di sposare il proprio migliore amico per ottenere la cittadinanza?? Succede anche questo in 'Sposami stupido… - POPCORNTVit : 'Sposami, stupido!', qualche curiosità sul film con Tarek Boudali e Philippe Lacheau -