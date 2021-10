Sophie Codegoni e Manuel Bortuzzo provocano Lulù e Gianmaria? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le parole di Sophie Codegoni e Manuel Bortuzzo Due dei protagonisti più amati di questo Grande Fratello Vip 6 sono certamente Sophie Codegoni e Manuel Bortuzzo. L’ex tronista e il nuotatore nel mentre sono anche finiti al centro dell’attenzione del web per via dei loro legami all’interno della casa. Come sappiamo infatti mentre Manuel si L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le parole diDue dei protagonisti più amati di questo Grande Fratello Vip 6 sono certamente. L’ex tronista e il nuotatore nel mentre sono anche finiti al centro dell’attenzione del web per via dei loro legami all’interno della casa. Come sappiamo infatti mentresi L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Sophie Codegoni a Gianmaria Antinolfi: “Di te non mi fido` #sophie #codegoni #gianmaria #antinolfi #fido - MIRKOSERRITIE15 : #GrandeFratelloVip #GFVIP, Jessica Antonini attacca Sophie Codegoni: 'Iniziasse a dire la verità che la gente la… - alessio_morucci : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVIP, Jessica Antonini attacca Sophie Codegoni: 'Iniziasse a dire la verità che la gente la conosce… - Giuh_h : spendendo questo viaggio di ritorno a casa dividendo in parti uguali i voti tra raffaella fico e sophie codegoni pe… -