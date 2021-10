Sgombero del porto e protesta a Trieste. I fatti di lunedì (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’intervento odierno, attuato a seguito delle determinazioni prese in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e riguardante lo Sgombero di un’area demaniale del porto di Trieste, ha avuto la durata di circa due ore e mezza, durante le quali gli operatori di Polizia e la locale DIGOS hanno messo in campo ogni possibile forma di mediazione con i manifestanti, dovendo alla fine procedere all’utilizzo di idranti e lacrimogeni per disperderli, secondo un uso graduale dei mezzi di dissuasione. In particolare, si specifica che nonostante l’invito fatto più volte dal dirigente dei servizi di ordine pubblico a liberare l’area, i manifestanti per tutta risposta si sono seduti a terra, bloccando l’avanzamento di uomini e mezzi. Hanno rifiutato anche la proposta fatta dalla Questura di trasferirsi in un’altra piazza ... Leggi su udine20 (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’intervento odierno, attuato a seguito delle determinazioni prese in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e riguardante lodi un’area demaniale deldi, ha avuto la durata di circa due ore e mezza, durante le quali gli operatori di Polizia e la locale DIGOS hanno messo in campo ogni possibile forma di mediazione con i manifestanti, dovendo alla fine procedere all’utilizzo di idranti e lacrimogeni per disperderli, secondo un uso graduale dei mezzi di dissuasione. In particolare, si specifica che nonostante l’invito fatto più volte dal dirigente dei servizi di ordine pubblico a liberare l’area, i manifestanti per tutta risposta si sono seduti a terra, bloccando l’avanzamento di uomini e mezzi. Hanno rifiutato anche la proposta fatta dalla Questura di trasferirsi in un’altra piazza ...

