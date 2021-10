Sequestrate 800 milioni di mascherine «pericolose per la salute», Domenico Arcuri indagato per peculato e abuso d’ufficio (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Guardia di Finanza ha sequestrata 800 milioni mascherine anti Covid provenienti dalla Cina perché risultate «non regolari». La disposizione della Procura di Roma arriva nell’ambito dell’inchiesta sull’acquisto dispositivi anti Covid che vede indagato anche l’ex commissario all’emergenza Domenico Arcuri e gli imprenditori Mario Benotti, Andrea Vincenzo Tommasi ed Edisson Jorge San Andres Solis. L’accusa è di peculato, abuso d’ufficio e frode nelle pubbliche forniture. Arcuri è stato ascoltato lo scorso sabato dai pubblici ministeri Varone e Tucci della Procura di Roma. «È stato così possibile», si legge in una nota dell’ufficio stampa dell’ex commissario, «un confronto e un chiarimento che si auspicava da molto tempo con l’autorità ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Guardia di Finanza ha sequestrata 800anti Covid provenienti dalla Cina perché risultate «non regolari». La disposizione della Procura di Roma arriva nell’ambito dell’inchiesta sull’acquisto dispositivi anti Covid che vedeanche l’ex commissario all’emergenzae gli imprenditori Mario Benotti, Andrea Vincenzo Tommasi ed Edisson Jorge San Andres Solis. L’accusa è die frode nelle pubbliche forniture.è stato ascoltato lo scorso sabato dai pubblici ministeri Varone e Tucci della Procura di Roma. «È stato così possibile», si legge in una nota dell’ufficio stampa dell’ex commissario, «un confronto e un chiarimento che si auspicava da molto tempo con l’autorità ...

