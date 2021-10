Sandra Lonardo | “Benevento ha dimostrato di essere con Clemente Mastella”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Abbiamo avuto problemi con la giustizia, li abbiamo affrontati con dignità, abbiamo superato ogni cosa e non abbiamo mai riportato una condanna in primo grado, questa è la dimostrazione che questi signori volevano farci apparire come dei mafiosi. Guardassero quello che succede in casa loro, noi riteniamo che le persone per bene non possonocolluse se qualcuno nell’ambito dei partiti non sono per bene. Loro hanno cercato di fare questo, una cosa gravissima. E’ stata una campagna elettorale pessima, la peggiore di tutta la nostra storia politica e di storia politica ne abbiamo tantissima. Io penso e prego che la politica non sia questa, la politica è confronto, ragionamento, sedersi intorno alle idee. Noi siamo stati offesi, ce le siamo tenute e siamo andati avanti coesi. Voglio ringraziare tutti i candidati ...