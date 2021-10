Salvini e Meloni con i portuali di Trieste: «Gli idranti contro i lavoratori? Ma al Viminale come ragionano?» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Matteo Salvini si schiera con i portuali di Trieste mentre è in atto lo sgombero del varco 4 del porto. «Settimana scorsa si permette a un manipolo di neofascisti di mettere a soqquadro Roma, oggi si usano gli idranti contro i pacifici lavoratori e cittadini a Trieste. Ma al Viminale come ragionano?», scrive il leader della Lega. Anche Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia critica il governo per l’uso della forza contro i No Green pass di Trieste: «idranti contro i lavoratori che scioperano al porto di Trieste. Lo stesso Governo che nulla ha fatto per fermare un rave illegale di migliaia di sbandati, ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021) Matteosi schiera con idimentre è in atto lo sgombero del varco 4 del porto. «Settimana scorsa si permette a un manipolo di neofascisti di mettere a soqquadro Roma, oggi si usano glii pacificie cittadini a. Ma al?», scrive il leader della Lega. Anche Giorgiadi Fratelli d’Italia critica il governo per l’uso della forzai No Green pass di: «che scioperano al porto di. Lo stesso Governo che nulla ha fatto per fermare un rave illegale di migliaia di sbandati, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Trieste, Salvini e Meloni: idranti su lavoratori pacifici, Viminale che fa? #matteosalvini - LegaSalvini : ++ LA RESISTENZA SECONDO LA CGIL: BASTONARE SALVINI E LA MELONI ++ - AndreaMarcucci : Forze dell’ordine vanno ringraziate sempre. Stupiscono i distinguo di Meloni e Salvini, che pure è un ex ministro… - guiodic : Come dicevo, la loro paura non è Salvini e Meloni al governo, ma Letta e Conte. - chairmanceo99 : RT @ilgiornale: Le forze dell'ordine hanno sgomberato il porto di Trieste con idranti e lacrimogeni, linea non condivisa da Matteo Salvini… -