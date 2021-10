Porto di Trieste, polizia sgombera con cariche, lacrimogeni e idranti: No Green Pass spinti fuori dallo scalo. Alcuni manifestanti fermati (Di lunedì 18 ottobre 2021) Doveva essere una ripresa dei lavori meno turbolenta, ma la riapertura del varco 4 del Porto di Trieste si è trasformata in uno sgombero, con polizia in tenuta antisommossa che ha fatto uso di idranti e si è scontrata con una parte dei manifestanti, con Alcuni di questi che adesso, secondo quanto riporta Sky Tg24, si trovano in stato di fermo. Alcuni mezzi delle forze dell’ordine sono infatti arrivati nella zona dove hanno trovato un gruppo delle persone che da venerdì occupano l’area per protestare contro l’obbligo del Green Pass sul posto di lavoro, seduti dall’altra parte della barriera, in un sit-in di protesta, mentre intonavano cori come “La gente come noi non molla mai” e “Libertà”. Così, i poliziotti sono scesi in tenuta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Doveva essere una ripresa dei lavori meno turbolenta, ma la riapertura del varco 4 deldisi è trasformata in uno sgombero, conin tenuta antisommossa che ha fatto uso die si è scontrata con una parte dei, condi questi che adesso, secondo quanto riporta Sky Tg24, si trovano in stato di fermo.mezzi delle forze dell’ordine sono infatti arrivati nella zona dove hanno trovato un gruppo delle persone che da venerdì occupano l’area per protestare contro l’obbligo delsul posto di lavoro, seduti dall’altra parte della barriera, in un sit-in di protesta, mentre intonavano cori come “La gente come noi non molla mai” e “Libertà”. Così, i poliziotti sono scesi in tenuta ...

heather_parisi : 'Ogni lavoratore del porto di Trieste farà la sua scelta libera. Se 800 portuali sono fuori vuol dire che dentro ce… - Tommasolabate : Tre giorni dal #GreenpassObbligatorio . Il porto di Trieste è bloccato? NO E quello di Genova? NEMMENO Le autostra… - sebmes : Enrico Montesano è andato al porto di Trieste per schierarsi al fianco dei portuali No Green Pass. Direi che a que… - graziellaapple : @valy_s Governo infame. Gli italiani devono vedere tutto questo. Fate girare il più possibile. I media di regime oc… - AriannaMaria39 : RT @NicolaPorro: ???? Presidio no #greenpass al porto di #Trieste, arriva la polizia: cosa sta succedendo ?? -