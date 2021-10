Nintendo Switch OLED soffre degli stessi problemi di tutti: poche scorte rispetto la domanda (Di lunedì 18 ottobre 2021) Non è un periodo semplice per chi vuole acquistare nuovo hardware: oltre a schede video introvabili o qualora si trovassero costano in media il 60% in più, si aggiungono anche le console (o comunque tutto ciò contenga dei chip all'interno). Come saprete infatti, è più facile trovare vita su Marte che una PlayStation 5 anche se ultimamente le cose sembrano migliorare, con Nintendo che si aggiunge alla lista con la nuova Switch OLED, il modello che nessuno voleva ma che tutti desiderano. Ed è desiderato talmente tanto che la domanda supera di ben 16 volte la disponibilità attuale, dunque, bisogna attendere anche qui. Come riferito su Twitter da David Gibson, co-fondatore di Astris Advisory Japan KK, "Persino Nintendo sta dando il via a lotterie per gli acquirenti di OLED ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 18 ottobre 2021) Non è un periodo semplice per chi vuole acquistare nuovo hardware: oltre a schede video introvabili o qualora si trovassero costano in media il 60% in più, si aggiungono anche le console (o comunque tutto ciò contenga dei chip all'interno). Come saprete infatti, è più facile trovare vita su Marte che una PlayStation 5 anche se ultimamente le cose sembrano migliorare, conche si aggiunge alla lista con la nuova, il modello che nessuno voleva ma chedesiderano. Ed è desiderato talmente tanto che lasupera di ben 16 volte la disponibilità attuale, dunque, bisogna attendere anche qui. Come riferito su Twitter da David Gibson, co-fondatore di Astris Advisory Japan KK, "Persinosta dando il via a lotterie per gli acquirenti di...

