Napoli-Legia in tv in chiaro? Data, orario e streaming Europa League 2021/2022 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Napoli e Legia scenderanno in campo al 'Maradona' in occasione della terza giornata della fase a gironi di Europa League 2021/2022. Non sono più ammessi passi falsi per la squadra di Luciano Spalletti in questo cammino europeo. La partita sarà trasmessa in diretta sia su Sky Sport che su Dazn, oltre che in streaming sulle piattaforme Now e Sky Go. Il match dunque non sarà trasmesso in chiaro. Sportface.it invece vi terrà compagnia nell'arco dei novanta minuti, con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

