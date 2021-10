Milan, senti Pioli: 'Ibrahimovic non sarà titolare col Porto'. Leao: 'Per noi è una finale' (Di lunedì 18 ottobre 2021) 'Il doppio confronto col Porto sarà decisivo, dopo due sconfitte che non rispecchiano il rendimento avuto dal Milan fin qui in Europa. Quello di domani sera è un altro step per tornare grandi, perché ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 18 ottobre 2021) 'Il doppio confronto coldecisivo, dopo due sconfitte che non rispecchiano il rendimento avuto dalfin qui in Europa. Quello di domani sera è un altro step per tornare grandi, perché ...

Advertising

infoitsport : Milan, senti Pioli: 'Ibrahimovic non sarà titolare contro il Porto' - sportli26181512 : Milan, senti Pioli: 'Ibrahimovic non sarà titolare contro il Porto': Milan, senti Pioli: 'Ibrahimovic non sarà tito… - Gazzetta_it : Milan, senti Pioli: 'Ibrahimovic non sarà titolare contro il Porto' #PortoMilan - Milannews24_com : Senti Padovan - anthony_melo98 : RT @NatalinoGiuse: @anthony_melo98 Senti calciatori brutti dei miei coglioni, rasati a zero e continua a tifare contro il Milan -