Milan | Pioli annuncia | “Non sarà titolare!”

Alla vigilia del match di Champions League tra Milan e Porto, il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha annunciato l'esclusione dall'undici titolare di Zlatan Ibrahimovic. Il giocatore, rientrato nell'ultimo incontro di serie A, ha ancora bisogno di tempo per recuperare la forma partita. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'allenatore rossonero ha così commentato il momento dello svedese: "Ibrahimovic sta meglio ma nell'ultima partita ha giocato 15 minuti. Potrà aumentare il minutaggio, ma non credo abbiamo tanto di più nelle gambe". Il Milan, bisognoso di punti europei, potrebbe affidarsi dunque alle giocate del suo campione, seppur per pochi minuti, a partita in corso.

