Meteo lunedì: alta pressione in espansione sull’Italia, ma non durerà (Di lunedì 18 ottobre 2021) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Già nel corso dell’imminente weekend l’alta pressione inizierà a rinforzare insediandosi gradualmente sul Mediterraneo centrale e l’Italia, seppur ancora insidiata dalle ultime infiltrazioni di correnti settentrionali. Dall’inizio della nuova settimana appare sempre più probabile un suo ulteriore rinforzo e giorno dopo giorno sembra che a dargli manforte ci si metta un contributo di aria calda di estrazione nord africana che raggiungerebbe prima l’Europa sudoccidentale, poi anche l’Italia. Meteo lunedì 18 OTTOBRE. tuttavia le estreme regioni meridionali rimarranno ancora interessate dagli ultimi refoli di correnti settentrionali, responsabili di qualche fenomeno di instabilità sulle aree ioniche, comprese quelle della Sicilia, con qualche pioggia. Il resto d’Italia ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 ottobre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Già nel corso dell’imminente weekend l’inizierà a rinforzare insediandosi gradualmente sul Mediterraneo centrale e l’Italia, seppur ancora insidiata dalle ultime infiltrazioni di correnti settentrionali. Dall’inizio della nuova settimana appare sempre più probabile un suo ulteriore rinforzo e giorno dopo giorno sembra che a dargli manforte ci si metta un contributo di aria calda di estrazione nord africana che raggiungerebbe prima l’Europa sudoccidentale, poi anche l’Italia.18 OTTOBRE. tuttavia le estreme regioni meridionali rimarranno ancora interessate dagli ultimi refoli di correnti settentrionali, responsabili di qualche fenomeno di instabilità sulle aree ioniche, comprese quelle della Sicilia, con qualche pioggia. Il resto d’Italia ...

