Meloni: "Una campagna elettorale indegna. La sinistra l'ha trasformata in una lotta nel fango"

«La sinistra ha trasformato la campagna elettorale in una specie di lotta nel fango… Ci dicano subito, oggi, se intendono continuare nella opera di criminalizzazione" e " se vuole continuare a costruire mostri che non esistono. Lo vogliamo sapere ora…». Così Giorgia Meloni commentando il risultato dei ballottaggi. A un giornalista che le chiede se FdI debba fare di più sul tema del fascismo, la Meloni chiede: «Avete parlato solo di fascismo per coprire il resto. Sa dirmi tre temi della campagna elettorale di Gualtieri?» Il balbettio imbarazzato del reporter è la risposta più convincente. «Ecco, lo vede? Non lo sa neanche lei». "La sconfitta richiede una valutazione da parte del centrodestra" «Il centrodestra esce ...

