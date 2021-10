Lazio, Lotito: “Felipe Anderson? Mi aveva promesso il gol all’Inter” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Claudio Lotito si è espresso due giorni dopo la brillante vittoria della sua Lazio contro l’Inter dell’ex allenatore Simone Inzaghi. Il presidente biancoceleste ha svelato anche un curioso retroscena riguardante Felipe Anderson. Queste le sue parole: “Come era successo prima del derby, anche questo gol me lo aveva promesso. Quando Tare me lo ha detto che poteva tornare non ci ho pensato un attimo. Io non avrei nemmeno mai voluto cederlo. E pensare che per l’ex allenatore non poteva più giocare nella Lazio”. “aveva solo bisogno di ritrovare la fiducia in se stesso per esprimersi al massimo. E non avete ancora visto tutto. Perché, come dice il mister, nemmeno lui sa ancora tutte le potenzialità che ha dentro se stesso. Io gliel’ho sempre detto”. Sulla ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Claudiosi è espresso due giorni dopo la brillante vittoria della suacontro l’Inter dell’ex allenatore Simone Inzaghi. Il presidente biancoceleste ha svelato anche un curioso retroscena riguardante. Queste le sue parole: “Come era successo prima del derby, anche questo gol me lo. Quando Tare me lo ha detto che poteva tornare non ci ho pensato un attimo. Io non avrei nemmeno mai voluto cederlo. E pensare che per l’ex allenatore non poteva più giocare nella”. “solo bisogno di ritrovare la fiducia in se stesso per esprimersi al massimo. E non avete ancora visto tutto. Perché, come dice il mister, nemmeno lui sa ancora tutte le potenzialità che ha dentro se stesso. Io gliel’ho sempre detto”. Sulla ...

Advertising

sportface2016 : #Lazio, Claudio #Lotito svela un curioso retroscena: 'Felipe #Anderson? Mi aveva promesso il gol contro l'#Inter' - HaugeFan : RT @NonEvoluto: #WhatsApp Il mercato ti porta a volte a cercare A e scoprire invece B. È così che ho intercettato il gradimento di #Sarri p… - infoitsport : Lotito: “Felipe Anderson? Non poteva più giocare per l’ex allenatore della Lazio” - k1ngeric : Le sue squadre. Ha lavorato solo alla Lazio, e pure per sbaglio, perché se Bielsa non avesse cagato in testa a Loti… - flamanc24 : RT @DefMaybeDiego: Claudio Lotito si gode Felipe Anderson. E lancia anche una piccola frecciata a Simone Inzaghi: «E pensare che per l’ex… -