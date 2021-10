Lavora in nero a 15 anni in cucina: chiusa la pizzeria (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al lavoro nella cucina del ristorante a soli 15 anni e pure in nero . Per questo la pizzeria è stata chiusa . I carabinieri di Olginate insieme ai colleghi del reparto speciale del Nucleo ispettorato ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al lavoro nelladel ristorante a soli 15e pure in. Per questo laè stata. I carabinieri di Olginate insieme ai colleghi del reparto speciale del Nucleo ispettorato ...

Ultime Notizie dalla rete : Lavora nero Lavora in nero a 15 anni in cucina: chiusa la pizzeria Con lei, che è una studentessa che frequenta il Centro di formazione profesisonale alberghiero di Casargo, c'erano all'opera anche altri due "colleghi" in nero. Il proprietario dell'attività è stato ...

Lavora in nero a 15 anni in cucina: chiusa la pizzeria Il Giorno Lavora in nero a 15 anni in cucina: chiusa la pizzeria Al lavoro nella cucina del ristorante a soli 15 anni e pure in nero. Per questo la pizzeria è stata chiusa. I carabinieri di Olginate insieme ai colleghi del reparto speciale del Nucleo ispettorato de ...

Fisco: Bonomi, lavoro nero ed evasione vanno colpiti senza se e senza ma (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Pisogne (Bs), 18 ott - 'Il lavoro nero e l'evasione fiscale vanno colpiti senza se e senza ma'. Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine ...

