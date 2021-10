La poesia sociale di Francesco (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tra gli idranti e i candelotti lacrimogeni contro i no-green pass a Trieste, la piazza San Giovanni piena con Landini e gli altri sindacati, e le brillanti vittorie dei candidati di centro sinistra a Roma e a Torino, sia pure con il vistoso calo dei votanti, non si sa bene che cosa pensare del momento che vive il paese. Forse la domanda è questa: se l’affermazione del centrosinistra in grandi città italiane e europee come Roma, Milano, Napoli e Torino … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tra gli idranti e i candelotti lacrimogeni contro i no-green pass a Trieste, la piazza San Giovanni piena con Landini e gli altri sindacati, e le brillanti vittorie dei candidati di centro sinistra a Roma e a Torino, sia pure con il vistoso calo dei votanti, non si sa bene che cosa pensare del momento che vive il paese. Forse la domanda è questa: se l’affermazione del centrosinistra in grandi città italiane e europee come Roma, Milano, Napoli e Torino … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : poesia sociale Sicindustria Palermo, Russello: 'Sfida per il cambiamento' ... come fosse poesia a più voci fra privato e pubblico, fra imprese e lavoratori: "La nostra sfida ... Garantire ai cittadini servizi, ambienti sani, come dicevo creare quell'ecosistema sociale senza il ...

Il Manifesto 65 #Palermo???ovimento. Bloc-News della contronarrazione sociale Rubrica settimanale su eventi e fatti in Sicilia -a cura RedPA- Primo appuntamento webinar - Forum degli Stakeholders per la redazione del primo Piano ...

