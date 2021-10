La piazza di Trieste resiste, Puzzer ottiene un faccia a faccia col ministro Patuanelli: «Vogliamo anche Speranza» (Di lunedì 18 ottobre 2021) A Trieste i No Green pass si sono divisi in due gruppi. Dopo lo sgombero del Molo 7 avvenuto nelle prime ore di questa mattina, circa 2 mila manifestanti sono arrivati in piazza Unità d’Italia mentre un altro gruppo è rimasto vicino al porto. Stefano Puzzer, l’ex portavoce del Coordinamento dei portuali si trova in piazza Unità d’Italia. Ora è lui il leader della protesta ed è lui che è stato ricevuto dal prefetto di Trieste Valerio Valenti. Al termine dell’incontro Puzzer ha ottenuto un appuntamento con Stefano Patuanelli, ministro dell’Agricoltura e senatore del Movimento 5 Stelle eletto nella circoscrizione del Friuli-Venezia Giulia. L’incontro tra i due dovrebbe essere sabato 23 ottobre. Ora bisogna capire se questa notizia basterà a sciogliere la ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ai No Green pass si sono divisi in due gruppi. Dopo lo sgombero del Molo 7 avvenuto nelle prime ore di questa mattina, circa 2 mila manifestanti sono arrivati inUnità d’Italia mentre un altro gruppo è rimasto vicino al porto. Stefano, l’ex portavoce del Coordinamento dei portuali si trova inUnità d’Italia. Ora è lui il leader della protesta ed è lui che è stato ricevuto dal prefetto diValerio Valenti. Al termine dell’incontroha ottenuto un appuntamento con Stefanodell’Agricoltura e senatore del Movimento 5 Stelle eletto nella circoscrizione del Friuli-Venezia Giulia. L’incontro tra i due dovrebbe essere sabato 23 ottobre. Ora bisogna capire se questa notizia basterà a sciogliere la ...

Advertising

ladyonorato : #Trieste, piazza Unità: quella vera e quella fake per i fedeli alla linea - AndreaVallascas : Mentre CGIL e partiti, scendono in piazza contro il fascismo, in prossimità del ballottaggio di Roma, i lavoratori… - Giorgiolaporta : @matteosalvinimi Bentornato Capitano, che cosa aspettiamo ad andare a #Trieste a sostenere quei lavoratori? Gli idr… - elisaangelini62 : RT @fdragoni: La meraviglia di una piazza come quella dell'Unità d'Italia di #Trieste che per me... Lo dico subito... È la vera capitale d'… - spiritodelbosco : ??????IMPORTANTE: ULTIMO COMUNICATO DI OGGI ALLA PIAZZA di #StefanoPuzzer. #Trieste #portualidiTrieste… -