Il riconoscimento facciale arriva in alcune scuole del Regno Unito (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il tema dell’intelligenza artificiale è sempre molto dibattuto. Se ne parla sui social, ne hanno iniziato a parlare anche le istituzioni (nazionale e internazionali). Perché quel che si aspetta dal prossimo futuro passa per le decisioni che verranno prese oggi e non si potrà non tenere in considerazione tutto quel capitolo che riguarda la tutela della privacy dei singoli cittadini. Perché tutto ciò va di pari passo con l’evoluzione tecnologica che risponde al nome di rilevamento biometrico (o di riconoscimento facciale). Ma ora dal Regno Unito arriva una notizia che va nella direzione della normalizzazione di queste procedure. LEGGI ANCHE > A Mosca si paga la metro con il riconoscimento facciale «Con il riconoscimento facciale, gli ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il tema dell’intelligenza artificiale è sempre molto dibattuto. Se ne parla sui social, ne hanno iniziato a parlare anche le istituzioni (nazionale e internazionali). Perché quel che si aspetta dal prossimo futuro passa per le decisioni che verranno prese oggi e non si potrà non tenere in considerazione tutto quel capitolo che riguarda la tutela della privacy dei singoli cittadini. Perché tutto ciò va di pari passo con l’evoluzione tecnologica che risponde al nome di rilevamento biometrico (o di). Ma ora daluna notizia che va nella direzione della normalizzazione di queste procedure. LEGGI ANCHE > A Mosca si paga la metro con il«Con il, gli ...

