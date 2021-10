Gualtieri vince a Roma e Lo Russo a Torino, testa a testa a Trieste (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il live blog de Linkiesta dedicato ai ballottaggi e alle elezioni per scegliere il sindaco di 63 Comuni, tra cui 10 capoluoghi di provincia: Roma, Torino, Trieste, Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Coinvolti circa 5 milioni di elettori. Vi aggiorneremo minuto per minuto sul conteggio dei voti. Le urne si sono chiuse alle 15. 16.20 – Roma, Gualtieri: sono onorato, ci metterò tutto l’impegno «Grazie ai Romani per questo risultato così significativo, di cui sono onorato. Ci metterò tutto il mio impegno». Lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato a sindaco del centrosinistra per Roma, nella sede del suo comitato elettorale. 16.10 – Trieste, proiezioni Opinio-Rai: Dipiazza avanti al 51,2%In base alla prima ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il live blog de Linkiesta dedicato ai ballottaggi e alle elezioni per scegliere il sindaco di 63 Comuni, tra cui 10 capoluoghi di provincia:, Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Coinvolti circa 5 milioni di elettori. Vi aggiorneremo minuto per minuto sul conteggio dei voti. Le urne si sono chiuse alle 15. 16.20 –: sono onorato, ci metterò tutto l’impegno «Grazie aini per questo risultato così significativo, di cui sono onorato. Ci metterò tutto il mio impegno». Lo ha detto Roberto, candidato a sindaco del centrosinistra per, nella sede del suo comitato elettorale. 16.10 –, proiezioni Opinio-Rai: Dipiazza avanti al 51,2%In base alla prima ...

Advertising

gennaromigliore : Il centrosinistra vince quando a trazione riformista e non populista. Due belle vittorie di Lorusso e Gualtieri a T… - LegaSalvini : ++ ?? #BERTOLASO DICE SÌ A #MICHETTI: “SE VINCE A ROMA LAVORERÒ GRATIS GIORNO E NOTTE”. POI PUNGE GUALTIERI: “CON LU… - gmultatuli : RT @gennaromigliore: Il centrosinistra vince quando a trazione riformista e non populista. Due belle vittorie di Lorusso e Gualtieri a Tori… - LelloEsposito5 : #ballottaggi2021 vince #Gualtieri i vecchi papponi festeggiano ?????????????? - repubblica : RT @eziomauro: Roma, i risultati del ballottaggio comunali in diretta. Vince Roberto Gualtieri. 'Sarò il sindaco di tutti' -