Gf Vip 6, Sophie Codegoni a Gianmaria Antinolfi: "Di te non mi fido, ho anche iniziato a pensare che…"

Gianmaria Antinolfi non ha intenzione di rinunciare a Sophie Codegoni, la bella ex tronista con il quale sta condividendo l'esperienza al Grande Fratello Vip 6. La loro intesa era stata messa in discussione sul nascere da Soleil Sorge, ex flirt dell'imprenditore napoletano. Secondo l'italo americana infatti, i due starebbero recitando un copione e quella della Codegoni sarebbe una strategia a tutti gli effetti. All'interno di questo triangolo però, Antinolfi ha dovuto far fronte anche ai sentimenti provati nei confronti della sua ormai ex, Greta Mastroianni, che si era detta stufa dei suoi atteggiamenti altalenanti. Negli ultimi giorni infatti Gianmaria aveva provato a conquistare Sophie, ammettendo i suoi sentimenti ...

