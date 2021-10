Duomo di Prato: principio d'incendio in sacrestia (Di lunedì 18 ottobre 2021) principio di incendio nella sacrestia del Duomo di Prato questa mattina poco dopo le 9. Lo rende noto la Diocesi , spiegando che a prendere fuoco è stata una lampada di emergenza che si trova in una ... Leggi su lanazione (Di lunedì 18 ottobre 2021)dinelladeldiquesta mattina poco dopo le 9. Lo rende noto la Diocesi , spiegando che a prendere fuoco è stata una lampada di emergenza che si trova in una ...

Ultime Notizie dalla rete : Duomo Prato Duomo di Prato: principio d'incendio in sacrestia Principio di incendio nella sacrestia del Duomo di Prato questa mattina poco dopo le 9. Lo rende noto la Diocesi , spiegando che a prendere fuoco è stata una lampada di emergenza che si trova in una delle stanze attigue alla sacrestia. Le ...

Principio di incendio nel Duomo di Prato, due persone in ospedale Molta paura, ma alla fine è rientrato tutto. Dopo le 9 di oggi, lunedì 18 ottobre, si è sviluppato un principio di incendio nella sacrestia del Duomo di Prato. Ha preso fuoco una lampada di emergenza in una delle stanze attigue alla sacrestia, ma le fiamme sono state prontamente spente dal personale della cattedrale con gli estintori d'...

