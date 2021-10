Due dispersi in Val Resia, attivato Soccorso Alpino (Di lunedì 18 ottobre 2021) Poco prima delle 19.30 la stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino è stata attivata con le squadre di terra tramite la Sala operativa regionale emergenze sanitarie (Sores) da parte di due escursionisti che hanno perso l’orientamento. Non è stato possibile al momento geolocalizzare i due escursionisti. La zona di ricerca è quella attorno al sentiero Cai 743 sopra la frazione di Povici di Sotto. Seguiranno aggiornamenti appena possibile. Leggi su udine20 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Poco prima delle 19.30 la stazione di Moggio Udinese delè stata attivata con le squadre di terra tramite la Sala operativa regionale emergenze sanitarie (Sores) da parte di due escursionisti che hanno perso l’orientamento. Non è stato possibile al momento geolocalizzare i due escursionisti. La zona di ricerca è quella attorno al sentiero Cai 743 sopra la frazione di Povici di Sotto. Seguiranno aggiornamenti appena possibile.

Advertising

Gazzettino : Perdono l'orientamento in Val Resia: ricerche di due #escursionisti dispersi - UdineseTV : Due dispersi in Val Resia: attivato il Soccorso Alpino - - udine20 : Due dispersi in Val Resia, attivato Soccorso Alpino - - TamCarTam : RT @scandura: ?? Naufragio di una imbarcazione con 31 Persone al largo di Mahdia, nella rotta verso #Lampedusa. Due cadaveri recuperati, 7… - GregoriodeFalco : RT @scandura: ?? Naufragio di una imbarcazione con 31 Persone al largo di Mahdia, nella rotta verso #Lampedusa. Due cadaveri recuperati, 7… -

Ultime Notizie dalla rete : Due dispersi Trieste, sgomberato il porto, manifestanti si spostano in piazza Unità La polizia - una barriera di agenti con due automezzi con idranti e alcuni mezzi blindati - ... I manifestanti si sono dispersi, alcuni stanno invitando le persone a scendere in strada e a protestare ...

Salone di Torino, l'arrivederci degli editori sardi ...rinvenimento di sei libri dispersi in mezzo a tanta desolazione, carbonizzati ma ancora compatti, testimoni silenti dell'orribile rogo che l'estate scorsa ha mandato in fumo migliaia di ettari. Due ...

Due dispersi in Val Resia: attivato il Soccorso Alpino Nordest24.it Due escursionisti dispersi sul Pollino. Ritrovati dal Soccorso Alpino Si è conclusa ieri sera intorno alle 23,10 la ricerca di 2 trentacinquenni , escursionisti cosentin i, che in mattinata si erano incamminati per raggiungere ...

India, piogge torrenziali in Kerala: almeno otto morti e diversi dispersi È di almeno otto morti e diversi dispersi il bilancio delle piogge torrenziali che si sono abbattute sullo stato di Kerala in India.

La polizia - una barriera di agenti conautomezzi con idranti e alcuni mezzi blindati - ... I manifestanti si sono, alcuni stanno invitando le persone a scendere in strada e a protestare ......rinvenimento di sei libriin mezzo a tanta desolazione, carbonizzati ma ancora compatti, testimoni silenti dell'orribile rogo che l'estate scorsa ha mandato in fumo migliaia di ettari....Si è conclusa ieri sera intorno alle 23,10 la ricerca di 2 trentacinquenni , escursionisti cosentin i, che in mattinata si erano incamminati per raggiungere ...È di almeno otto morti e diversi dispersi il bilancio delle piogge torrenziali che si sono abbattute sullo stato di Kerala in India.