Com’è nata la Nintendo Switch OLED? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Schermo più grande, grafica migliorata e presenza di analogici più performanti rispetto ai modelli precedenti. Si potrebbero sintetizzare così le caratteristiche della nuova Switch OLED, l’ultima console firmata Nintendo. Disponibile all’acquisto dallo scorso 8 ottobre, la Switch di Nintendo pare aver convinto gli appassionati che, negli ultimi giorni, hanno affidato al web le proprie recensioni. Il voto è sostanzialmente positivo, soprattutto per quanto riguarda la grafica di gioco e l’esperienza con i titoli più amati. Ma Quali sono state le valutazioni fatte dal colosso giapponese in fase di realizzazione? In questo articolo entreremo nel dietro le quinte con le parole di Ko Shiota e Toru Yamashita, due manager del dipartimento tecnologico Nintendo. L’obiettivo della ... Leggi su tpi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Schermo più grande, grafica migliorata e presenza di analogici più performanti rispetto ai modelli precedenti. Si potrebbero sintetizzare così le caratteristiche della nuova, l’ultima console firmata. Disponibile all’acquisto dallo scorso 8 ottobre, ladipare aver convinto gli appassionati che, negli ultimi giorni, hanno affidato al web le proprie recensioni. Il voto è sostanzialmente positivo, soprattutto per quanto riguarda la grafica di gioco e l’esperienza con i titoli più amati. Ma Quali sono state le valutazioni fatte dal colosso giapponese in fase di realizzazione? In questo articolo entreremo nel dietro le quinte con le parole di Ko Shiota e Toru Yamashita, due manager del dipartimento tecnologico. L’obiettivo della ...

Advertising

marcodimaio : Grazie alle migliaia di persone che oggi erano in piazza a Roma. Divisi su diversi temi, con opinioni a volte oppos… - NichiVendola : Piazza grande! È questa l’agorà più bella, la piazza dei diritti, del lavoro, della democrazia, della Costituzione… - AIRC_it : Oggi è la #GiornataMondialeAlimentazione, occasione per noi per ricordare la dieta mediterranea. Ma in cosa consist… - claudiochianura : #ClaireFontaine è un'artista femminista e concettuale, nata a Parigi nel 2004 da Fulvia Carnevale e James Thornhill… - Nata_lino : RT @SantucciFulvio: Visto che non si molla, è doveroso avvisarvi che l'Inter non prende gol per inferiorità numerica, lo prende in situazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Com’è nata Caffè sospeso: com’è nata la pratica per aiutare chi è meno fortunato Mezzokilo