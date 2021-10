Chiara Biasi, disavventura con i ladri per l’influencer: il bottino è altissimo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una terribile “sorpresa” per Chiara Biasi dopo l’ingresso dei ladri nel suo appartamento. l’influencer ha denunciato i fatti. Giovane, bella e sicuramente di successo ma da ieri sera anche sfortunata.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una terribile “sorpresa” perdopo l’ingresso deinel suo appartamento.ha denunciato i fatti. Giovane, bella e sicuramente di successo ma da ieri sera anche sfortunata.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

