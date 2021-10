Ballottaggi | Pd torna a Santi Apostoli | Letta ‘simboli contano’

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Enrico, sotto il palco, è stritolato tra gli abbracci dei dirigenti dem e le richieste di selfie dai militanti. Pochi metri dietro le spalle del segretario Pd il portone di, la storica sede dell’Ulivo di Romano Prodi. Un luogo non casuale. Emozionato dire qui? “Abbiamo scelto apposta”, diceall’Adnkronos. E aggiunge: “I simboli contano”. Un buon auspicio per il futuro? “Ne sono certo”, risponde il segretario dem. “Non dobbiamo montarci la testa” però, ripete a tutti gli interlocutori. Ma oggi “abbiamo stravinto e dimostrato di poter essere un’alternativa vincente”, dicecon una bottiglia di champagne in una busta. “E’ il regalo di una nostra grande fan e stasera ce la berremo”. A piazza ...

