Ballottaggi, gli exit poll danno vincente la sinistra a Roma e a Torino. A Trieste risultato in bilico (Di lunedì 18 ottobre 2021) L'avvertenza è d'obbligo: gli exit poll non sono proiezioni e spesso hanno ricevuta smentita nelle urne. Ciò nonostante, il cronista non può tenerne conto. Quelli che di seguito pubblichiamo sono dunque gli exit poll relativi ai tre capoluoghi di regione – Roma, Torino e Trieste – interessati dall'odierno Ballottaggio. In totale i Comuni al voto in questa tornata amministrativa sono 65. Il primo dato che balza agli occhi è quello della scarsa affluenza ai seggi che costringe a rilevare come ogni sindaco eletto sarà espressione della minoranza dei suoi concittadini. Ma torniamo alle tre città più importanti: Gli exit poll nelle tre grandi città Roma: nella Capitale la sfida è tra Enrico Michetti, ...

